Çin, yabancı sermayeli işletmelere aynı muameleyi sağlamak için tedbirler alacak

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, yabancı sermayeli işletmelere yerli işletmelerle aynı muamelenin uygulanması için birtakım tedbirleri uygulamaya koyacak.

Salı günü istişare için Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan hükümet çalışma raporuna göre, yüksek standartlı dışa açılım politikasını sürdürmek ve karşılıklı faydayı artırmak amacıyla ülkede yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına uyum teşvik edilecek ve kurumsal açılım istikrarlı şekilde genişletilecek.

Yabancı yatırımcıları çekmek için daha fazla çaba sarf edileceğine işaret eden raporda, imalat sektöründeki yabancı yatırımda pazara erişim kısıtlamalarının tamamının kaldırılacağı, telekomünikasyon ve sağlık gibi hizmet sektörlerinde ise pazara erişim kısıtlamalarının azaltılacağı vurgulandı.

Raporda ayrıca, Çin'in yabancı yatırımlar için cazibe merkezi haline getirilmesi yönünde çalışılacağı ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinde somut ilerleme arayışının süreceği ifade edildi.

Raporda, Çin'in çok taraflı, ikili ve bölgesel ekonomik işbirliğini derinleştireceği ve Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması ile Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma'ya katılmak üzere çalışacağı belirtildi.