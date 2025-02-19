Çin, Yabancı Yatırımlar İçin Eylem Planı Açıkladı

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BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında yabancı yatırımlarda istikrarın sağlanmasına yönelik bir eylem planı açıkladı. Plan, çarşamba günü Çin Devlet Konseyi'nin son yürütme toplantısında onaylandı.

Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi'nden yayımlanan bildiriye göre eylem planı, Ticaret Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından hazırlandı.

Eylem planında dış yatırımın, yüksek standartlı dışa açılmanın teşvik edilmesinin kilit öneme sahip bir unsuru olduğuna işaret edilerek kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesi ve Çin'in modernleşmesinin ilerletilmesinde önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Plana göre Çin, katma değerli telekomünikasyon, biyoteknoloji ve tamamen yabancı sermayeli hastaneler gibi dışa açılma politikalarının etkin şekilde uygulanmasında pilot bölgeleri destekleyecek ve bu sektörlerdeki yabancı sermayeli projelere ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sağlayacak.

Çin, telekomünikasyon ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda zamanında dışa açılmayı sağlayacak pilot programları genişletmeyi sürdürecek.

Plan uyarınca eğitim ve kültür sektörlerini daha fazla dışa açarak inisiyatif alan Çin, uygulama planlarını yayımlayacak ve bu planları sürekli şekilde ileriye taşıyacak.