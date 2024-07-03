Çin, yapay zeka sektörü için ulusal ve endüstriyel standartlar oluşturacak - Son Dakika
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Çin, yapay zeka sektörü için ulusal ve endüstriyel standartlar oluşturacak

Çin, yapay zeka sektörü için ulusal ve endüstriyel standartlar oluşturacak

Çin, 2026 yılına kadar yapay zeka sektörü için 50'den fazla ulusal ve endüstriyel standart oluşturacak ve sektörün yüksek kaliteli gelişimine rehberlik etmek üzere standart bir sistem geliştirecek. Yönergeye göre yapay zeka standartlarının geliştirilmesi, yeni sanayileşmeyi güçlendirmek için yapay zekadan daha fazla yararlanılmasını sağlayacak. Çin'in yapay zeka sektörü son yıllarda teknolojik inovasyon, ürün yaratma, endüstri uygulamaları gibi alanlarda ilerleme kaydetti.

03.07.2024 15:20
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BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin 2026 yılına kadar yapay zeka sektörü için 50'den fazla ulusal ve endüstriyel standart oluşturacak ve sektörün yüksek kaliteli gelişimine rehberlik etmek üzere standart bir sistem geliştirecek.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ile üç ayrı hükümet kurumu tarafından yayımlanan yönergede temel teknolojiler, akıllı ürün ve hizmetler ve endüstri uygulamalarına yönelik standartlar da dahil olmak üzere, ülkede yapay zeka için standart sistemin geliştirilmesine ilişkin yedi temel alan belirlendi.

Yönergeye göre yapay zeka standartlarının geliştirilmesi, teknolojik ilerlemenin, işletme gelişiminin ve endüstriyel güncellemenin teşvikine yardımcı olarak, yeni sanayileşmeyi güçlendirmek için yapay zekadan daha fazla yararlanılmasını sağlayacak.

Çin'in yapay zeka sektörü son yıllarda teknolojik inovasyon, ürün yaratma, endüstri uygulamaları gibi alanlarda ilerleme kaydetti. Sektör, büyük modeller gibi yeni teknolojilerin hızlandırılmış gelişimi sayesinde yeni özellikler sundu.

Resmi verilere göre, Çin an itibarıyla 4.500'den fazla yapay zeka şirketine ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki temel yapay zeka sektörü 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artışla 578 milyar yuanı (yaklaşık 81 milyar ABD doları) aşan bir ölçeğe ulaştı.

Hükümetin bu yılki çalışma raporunda, dijital ekonominin genişlemesini teşvik etmek ve imalat sektörlerinin dönüşüm ve modernizasyonuna öncülük etmek için tasarlanmış stratejik bir hamle olan Yapay Zeka Artı inisiyatifi açıklandı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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