Çin Yapımı İnsansı Robotlar Üretimde Ezberleri Bozuyor

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler
Çin yapımı insansı robotun çeşitli görüntüleri
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir şirketin geliştirdiği son teknolojili insansı robotlar hayranlık uyandırıyor. Araç amblemlerini takmaktan kalite kontrolüne kadar çok çeşitli görevleri yerine getiren robotlar, üretimde ezberleri bozuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor.(XHTV)
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