Çin Yaz Seyahat Yoğunluğu Başlıyor

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, bu yılki yaz seyahat yoğunluğunun 1 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar 62 gün süreceğini ve bu dönemde artan yolcu seyahatlerini karşılamak üzere ek tren seferlerinin başlatıldığını açıkladı.
Yaz seyahat yoğunluğu sırasında 953 milyon demiryolu seyahati gerçekleşmesi bekleniyor.
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