Çin Yeni Yılı kutlamaları Chongqing'de gerçekleşti - Son Dakika
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Çin Yeni Yılı kutlamaları Chongqing'de gerçekleşti

Çin Yeni Yılı kutlamaları Chongqing\'de gerçekleşti

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için Cuma günü ışık gösterisi ve ateş ejderhası dansı gibi çeşitli performanslar düzenlendi.

10.02.2024 15:32
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CHONGQİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için Cuma günü ışık gösterisi ve ateş ejderhası dansı gibi çeşitli performanslar düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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