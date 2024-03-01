Çin, yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu uzaya gönderdi - Son Dakika
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Çin, yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu uzaya gönderdi

Çin, yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu uzaya gönderdi

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlattığı yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 510. görevi oldu.

01.03.2024 11:45
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XİCHANG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin, yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu, ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Perşembe günü Beijing saatiyle 21.03'te Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, belirlenen yörüngeye başarıyla giriş yaptı.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 510. görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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