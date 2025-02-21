Çin, Yumuşak Güçte İkinci Sırada - Son Dakika
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Çin, Yumuşak Güçte İkinci Sırada

Çin, Brand Finance'ın Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde ABD'nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

21.02.2025 12:11
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LONDRA, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin, Brand Finance tarafından açıklanan 6. yıllık Küresel Yumuşak Güç Endeksi'ne göre ABD'nin ardından dünyanın en etkili 2. yumuşak gücü oldu.

Perşembe günü açıklanan endekste 100 üzerinden 72.8 puan alarak 2. sıraya yerleşen Çin, şimdiye kadarki en yüksek sıralamasını elde etti ve İngiltere'yi geride bıraktı. Çin, sürdürülebilirliğe giderek daha fazla önem vermesinin, yerel markaların güçlenmesinin ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi girişimlerin etkisiyle sekiz yumuşak güç unsurunun altısında, ölçülen niteliklerinse üçte ikisinde istatistiksel olarak anlamlı bir büyüme gösterdi.

100'den fazla ülkeden 170.000'den fazla katılımcıyla yapılan ankete dayanan endeks, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkenin tamamına ilişkin küresel algıları ortaya koyuyor. Bulgular, 2025 Küresel Yumuşak Güç Zirvesi sırasında açıklandı.

ABD, 100 üzerinden 79,5 gibi rekor bir puanla en üst sıradaki yerini korudu. Ancak ülke, küresel itibar açısından son değerlendirmeden bu yana dört sıra gerileyerek 15. sıraya, yönetişim matrisinde ise dört sıra gerileyerek 10. sıraya düştü.

Brand Finance Başkanı David Haigh, endeksin 2025 sıralamasının Çin'in "ekonomik çekiciliğini artırma, kültürünü sergileme ve güvenli ve iyi yönetilen bir ülke olarak itibarını yükseltme yönündeki sürekli çabalarının" bir yansıması olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Kültür, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yumuşak Güçte İkinci Sırada - Son Dakika

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