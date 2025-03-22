Çin Yüz Tanıma Yönetmeliği Açıklandı - Son Dakika
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Çin Yüz Tanıma Yönetmeliği Açıklandı

Çin, yüz tanıma teknolojisinin kullanımını standartlaştıracak tedbirler açıkladı. 2025'te yürürlüğe girecek.

22.03.2025 16:27
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BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin yüz tanıma teknolojisinin uygulanmasına ilişkin bir dizi güvenlik yönetimi tedbirini kamuoyuna açıkladı. Bu tedbirler, yüz tanıma teknolojisinin kullanımını standartlaştırmayı ve bireylerin kişisel bilgi haklarını korumayı amaçlıyor.

Çin Siber Uzay İdaresi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayımlanan tedbirler 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Belgede, yüz verilerinin işlenmesinde yüz tanıma teknolojisinin kullanımına ilişkin temel gereklilikler ve işleme kuralları, teknolojinin uygulanmasına yönelik güvenlik standartları ve ilgili denetim ile yönetim sorumlulukları ortaya konuluyor.

Özellikle otel girişlerinde ve ikamet alanı girişlerinde sıklıkla karşılaşılan ve geniş çapta endişe yaratan zorunlu yüz tanıma uygulamalarına ilişkin olarak, zorunlu olmayan bir ilke getiriliyor. Buna göre, "aynı amaca veya iş gereksinimine yüz tanıma dışındaki diğer yöntemlerle de ulaşılabiliyorsa" yüz tanıma, tek doğrulama yöntemi olarak kullanılamayacak.

Tedbirlere göre, yüz tanıma yoluyla kimlik doğrulamasına rıza göstermemeleri halinde bireylere diğer makul ve uygun alternatifler sunulmalı.

Çin Siber Uzay İdaresi'nden bir yetkili, yüz tanıma verilerinin hassas kişisel bilgiler olduğunu ve bir kez sızdırıldığında, bireylerin kişisel ve mülkiyet güvenliğine ciddi zararlar verebileceğini ve hatta kamu güvenliği için bir tehdit oluşturabileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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