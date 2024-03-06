Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Üniversite Futsal Turnuvası Finalinde Öğrencilerle Buluştu

Yalova'nın Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer Çınarcık Spor Salonunda düzenlenen Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu bölümler arası futsal turnuvası final maçına katıldı.
Öğrencilerle birlikte final maçını seyreden Soyer, final maçı sonunda öğrencilerin sevinçli tezahüratları arasında kazanan takıma kupasını ve oyunculara madalyalarını takdim etti.
Soyergençlerin sporla ilgilenmesini ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Turnuva sonunda Numan Soyer, gençlerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek etkinliği sonlandırdı ve gelecek yıllarda da benzer spor etkinliklerine destek vereceklerini belirtti.
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