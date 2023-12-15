Çınarcık Belediyesi personeline madde bağımlılığı eğitimi verildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye personelinin madde bağımlılığıyla mücadeleye daha etkin katılabilmesi için eğitimler sürüyor.

Çınarcık Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programı, Çınarcık Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün uzman görevlisi tarafından Çınarcık Belediyesi personeline yönelik, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen, ebeveyn, genç iletişimi, bağımlılık sorunu karşısında çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilinçlendirme ve farkındalık düzeylerinin artırılması konularında "Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi" verildi.

Bu kapsamda, bağımlılık yapıcı maddeler, madde bağımlılığı, madde bağımlılığının bireyler üzerinde meydana getirdiği etki ve belirtiler, tedavi ve destek merkezleri, şüpheli mekanlar, şüpheli kişiler ve uyuşturucu madde kullanımına ait konuşma jargonu, yasal durum, vatandaşların uyuşturucu ile mücadelede destek ve katkılarına yönelik bildirim bilgi paylaşımı uygulaması olan akıllı telefonlara indirilen "UYUMA" uygulaması ve bağımlılıkla mücadelenin önemi hakkında bilgiler aktarıldı.