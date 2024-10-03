Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Harmanlar Mahallesi Bülbül Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan Asım İpek'ten (70) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede İpek'in cansız bedeniyle karşılaştı.
İpek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çınarcık'ta Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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