Çine Belediye Başkanı Kıvrak, İlçedeki Çalışmaları İnceledi

(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçedeki çeşitli noktalarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Kıvrak, ilk olarak ilçede son dönemde etkili olan yağışların ardından Asar Kamp ve Karavan Alanı'nda başlatılan tadilat ve tamirat çalışmalarını inceledi. Kıvrak, ekipleriyle birlikte hemşehrilerinin güvenli ve konforlu bir şekilde vakit geçirebilmesi için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Kıvrak, Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nı da ziyaret ederek, Kademe Birimi'nde devam eden çalışmaları gözlemledi.

"Gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz"

Çine Belediyesi'nin özkaynaklarını verimli şekilde kullanarak, sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler ürettiklerini ifade eden Kıvrak, "Gücümüzü birlikteliğimizden, emeğimizden ve Çine'ye olan sevgimizden alıyoruz" dedi.

Bis sonraki durağı Marsias Kadınları Üretim Merkezi olan Başkan Kıvrak, el emeğiyle üretim yapan kadınlarla bir araya geldi. Kıvrak, Çine'nin üreten kadınlarını desteklemek için tüm hemşehrilerini Marsias Kadınları Üretim Merkezi'ni ziyaret etmeye ve üretilen ürünleri satın almaya davet etti. Kıvrak, Çine Belediyesi olarak, ilçenin gelişmesi ve halkın yaşam kalitesinin yükselmesi adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.