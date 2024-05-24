Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Yol Çalışmalarını İnceledi

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, saha çalışmaları kapsamında yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kıvrak, Hamitabat Mahallesi Soğancılar Caddesi'nde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, işlerin ilerleyişi hakkında ilgili birim görevlilerinden bilgi aldı.

Kıvrak, saha çalışması sırasında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Kıvrak, "Halkımızla birlikte kararlar alarak, ilçemizin her köşesinde kalkınma ve iyileştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Talep ve önerileri yerinde dinlemeye, her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" dedi.