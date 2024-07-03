Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi

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(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, "İlçemizin yaşam kalitesini artırmak için sahadayız" dedi.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçe genelinde devam eden faaliyetleri yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kalabak Parkı kenarında taş döşeyen ekipleri ziyaret eden Başkan Kıvrak, çalışmalar hakkında birim yetkililerinden bilgi aldı ve yapılması gerekenler konusunda talimatlar verdi.

Sarıoğlu Mahallesi 334, 336, 332, 389, 397 ve 387 Sokak'ta başlayacak yol yenileme işlemleri öncesinde incelemelerde bulunan Başkan Kıvrak, vatandaşların daha güvenli ve rahat bir şekilde bu alanları kullanabilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Kıvrak, "Kalabak Parkı çevresindeki yolların daha kullanışlı hale getirilmesi ve estetik bir görünüm kazanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin yaşam kalitesini artırmak için sahadayız" dedi.

Başkan Kıvrak, sahadaki işçilerle de sohbet ederek onların görüşlerini ve önerilerini dinledi.