Çine Belediyesi, Eğitim Atölyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çine Belediyesi, Eğitim Atölyesi'ni Ziyaret Etti

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gölbaşı Eğitim Atölyesi'ni ziyaret ederek gençlerin eğitim beklentilerini dinledi ve destek sözü verdi.

23.05.2024 11:55
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(AYDIN)- Çine Belediyesi'nin, eğitimde fırsat eşitliğini gidermek için hizmete açtığı Gölbaşı Eğitim Atölyesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte, daha güzel yarınlar inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çine Belediye Başkanı Kıvrak, ilçedeki öğrencilerin ders çalışıp sınavlara hazırlandığı Gölbaşı Eğitim Atölyesi'ni ziyaret etti.

Gençlerin eğitimle ilgili beklentilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Mehmet Kıvrak, "Öğrencilerimizin eğitim sürecinde yanlarında olmak, desteklemek en önemli görevlerimizden biri. Gençlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda benzer atölyelerin sayısını artıracağımızın sözünü veriyorum. Çünkü her bir öğrencimizin eğitimde eşit fırsatlara sahip olması çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte daha güzel yarınlar inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Şevketiye Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde hizmet veren atölyede ders çalışan öğrenciler, Başkan Kıvrak'a eğitime verdiği destek için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çine Belediyesi, Eğitim Atölyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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