Çine'de Yeni Otopark Alanı Projesi Devam Ediyor

(AYDIN) - Namık Gedik Caddesi ve çevresindeki otopark alanı kazandırılmasına yönelik çalışmaları yerinde inceleyen Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak "Çine'nin her köşesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen projeleri yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kıvrak Namık Gedik Caddesi ve çevresinde başlatılan kilitli parke taşı döşeme, çevre düzenlemeleri ve yeni otopark alanı kazandırılmasına yönelik çalışmaları birim müdürleriyle birlikte sahada değerlendirdi.

Özellikle bölgedeki araç yoğunluğu ve park sorununun çözümüne yönelik planlanan yeni otopark alanı ile çevre esnafına önemli bir kolaylık sağlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında hem trafik akışı rahatlayacak hem de bölge sakinleri için daha düzenli ve erişilebilir bir park alanı hizmete sunulmuş olacak.

Saha incelemesi sırasında esnafla da bir araya gelen Kıvrak, yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi verdi, vatandaşların taleplerini

dinledi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Kıvrak, "Namık Gedik Caddesi, ilçemizin önemli noktalarından biri. Burada oluşturacağımız yeni otopark alanı sayesinde hem trafik rahatlayacak hem de yaşam kalitesi artacak. Çine'nin her köşesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.