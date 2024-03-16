Çinli Araştırmacılar, Kolon Kanserinin Tedavisine Yönelik Yeni Bir İmmünoterapötik Ajan Geliştirdi

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TİANJİN, 16 Mart (Xinhua) -- ACS Nano akademik dergisinde yayımlanan yeni bir makaleye göre Çinli araştırmacılar, kolon kanserinin tedavisine yönelik yeni bir immünoterapötik ajan geliştirdi.

Makalenin yazarlarından Tianjin Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi'nden Lu Chunwan'a göre, hayvan deneylerinde, tümör hücrelerine başarılı bir şekilde giren ajan, tümör hücrelerini öldürmek ve kolon tümörünün büyümesini baskılamak için T hücresi efektör işlevini artırabiliyor.

Lu, ajanın tümör immünojenitesini artırabildiğini ve normal hücreler üzerinde önemli bir etkisi olmadan kolon tümörünün büyümesini engelleyebildiğini söyledi.

Uzun süre gizli seyreden ve yüksek ölüm oranıyla bilinen kolon kanseri, insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Lu'ya göre, çeşitli tedaviler arasında immünoterapi en umut verici tedavi yönlerinden biri olarak kabul ediliyor.