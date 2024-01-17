 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli Bilim İnsanları Klonlanmış Bir Maymunun Yetişkinliğe Ulaştığını Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Bilim İnsanları Klonlanmış Bir Maymunun Yetişkinliğe Ulaştığını Bildirdi

Çinli bilim insanları, klonlanmış bir al yanaklı maymunun yetişkinliğe ulaştığını ve primatların klonlanmasına yönelik umut vadeden bir stratejinin kapısının aralandığını bildirdi. Araştırmacılar, sağlıklı plasenta sağlayabilen bir yöntem geliştirerek, iki yıldan uzun süredir hayatta kalan ve ReTro adı verilen sağlıklı bir erkek maymun elde etti. Bu tür klonlanmış maymunların, insanlarda görülen ruh hastalıklarının incelenmesinde ve ilaç değerlendirme projelerinde model olarak kullanılma potansiyeli bulunuyor.

Çinli Bilim İnsanları Klonlanmış Bir Maymunun Yetişkinliğe Ulaştığını Bildirdi
17.01.2024 - 16:06,  Güncelleme: 16:07
Abone Ol

SHANGHAİ, 17 Ocak (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, klonlanmış bir al yanaklı maymunun ilk kez yetişkinliğe ulaştığını, böylece primatların klonlanmasına yönelik umut vadeden bir stratejinin kapısının aralandığını bildirdi.

Çinli ekip, 2018 yılında somatik hücre çekirdeği transferiyle dünyada ilk kez makak maymunu klonlamayı başarmıştı. Bu teknikle, üreme hücresi olmayan bir hücrenin DNA'sı, gelişmemiş dişi üreme hücresine transfer edilerek genetik açıdan donörün aynısı olan yeni bireyin üretilmesi hedefleniyor.

Ancak yüksek düzeyde embriyo yahut yenidoğan hayvan ölümleri nedeniyle memelilerin klonlanması verimsiz sonuçlar doğuruyor. Al yanaklı maymunlarda daha önce tek bir başarılı klonlama bildirilmiş, ancak doğumdan 12 saat sonra yavru ölmüştü.

Salı günü Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, klonlanan embriyonun gelişimi için sağlıklı plasenta sağlayabilen bir yöntem geliştirdi.

Araştırmacılar, plasentanın oluşturulmasının ardından, yeniden yapılandırılmış 11 adet embriyoyu 7 adet taşıyıcı anneye aktardı. Bu işlemle, araştırmacıların çalışmayı yayına sundukları tarih itibarıyla iki yıldan uzun süredir hayatta kalan ve ReTro adı verilen sağlıklı bir erkek maymun elde edildi.

Bilim insanları bu tür klonlanmış maymunların, insanlarda görülen depresyon ve anksiyete gibi ruh hastalıklarının incelenmesinde ve ilaç değerlendirme projelerinde model olarak kullanılma potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Genetik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Bilim İnsanları Klonlanmış Bir Maymunun Yetişkinliğe Ulaştığını Bildirdi - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:36:30. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli Bilim İnsanları Klonlanmış Bir Maymunun Yetişkinliğe Ulaştığını Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement