Çinli Bilim İnsanları Klonlanmış Bir Maymunun Yetişkinliğe Ulaştığını Bildirdi

SHANGHAİ, 17 Ocak (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, klonlanmış bir al yanaklı maymunun ilk kez yetişkinliğe ulaştığını, böylece primatların klonlanmasına yönelik umut vadeden bir stratejinin kapısının aralandığını bildirdi.

Çinli ekip, 2018 yılında somatik hücre çekirdeği transferiyle dünyada ilk kez makak maymunu klonlamayı başarmıştı. Bu teknikle, üreme hücresi olmayan bir hücrenin DNA'sı, gelişmemiş dişi üreme hücresine transfer edilerek genetik açıdan donörün aynısı olan yeni bireyin üretilmesi hedefleniyor.

Ancak yüksek düzeyde embriyo yahut yenidoğan hayvan ölümleri nedeniyle memelilerin klonlanması verimsiz sonuçlar doğuruyor. Al yanaklı maymunlarda daha önce tek bir başarılı klonlama bildirilmiş, ancak doğumdan 12 saat sonra yavru ölmüştü.

Salı günü Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, klonlanan embriyonun gelişimi için sağlıklı plasenta sağlayabilen bir yöntem geliştirdi.

Araştırmacılar, plasentanın oluşturulmasının ardından, yeniden yapılandırılmış 11 adet embriyoyu 7 adet taşıyıcı anneye aktardı. Bu işlemle, araştırmacıların çalışmayı yayına sundukları tarih itibarıyla iki yıldan uzun süredir hayatta kalan ve ReTro adı verilen sağlıklı bir erkek maymun elde edildi.

Bilim insanları bu tür klonlanmış maymunların, insanlarda görülen depresyon ve anksiyete gibi ruh hastalıklarının incelenmesinde ve ilaç değerlendirme projelerinde model olarak kullanılma potansiyeli bulunduğunu kaydetti.