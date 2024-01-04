 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli Bilim İnsanları, Tedaviye Dirençli Meme Kanserini Tedavi Etmek İçin Yeni Bir Strateji Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Bilim İnsanları, Tedaviye Dirençli Meme Kanserini Tedavi Etmek İçin Yeni Bir Strateji Geliştirdi

Çinli bilim insanları, tedaviye dirençli tümörleri daha tedavi edilebilir hale dönüştürerek, oldukça agresif bir meme kanseri türünü tedavi etmek için yeni bir strateji geliştirdi. Araştırma, ölümcül üçlü negatif meme kanseri olan hastalarda daha iyi sonuçlar elde etmek için mevcut tedavi yöntemlerine entegre edilebilecek yeni yaklaşımı ortaya koydu. Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı homolog rekombinasyon eksikliği skorlarına sahip 401 hastadan alınan tümör örneklerinin metabolizmasını analiz etti ve tümör hücrelerinin DNA onarımını engelleyen ve hastanın homolog rekombinasyon eksikliği skorlarını yükselten GDP-M adlı bir molekül tespit etti. Araştırmada ayrıca, GDP-M'nin laboratuvarda meme kanseri tedavisine yönelik bir ajan sınıfını güçlendirme kabiliyeti bulunduğu ortaya konuldu.

Çinli Bilim İnsanları, Tedaviye Dirençli Meme Kanserini Tedavi Etmek İçin Yeni Bir Strateji Geliştirdi
04.01.2024 - 16:07,
Abone Ol

SHANGHAİ, 4 Ocak (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, tedaviye dirençli tümörleri daha tedavi edilebilir hale dönüştürerek, oldukça agresif bir meme kanseri türünü tedavi etmek için yeni bir strateji geliştirdi.

Science Translational Medicine dergisinde Perşembe günü yayımlanan araştırma, ölümcül üçlü negatif meme kanseri olan hastalarda daha iyi sonuçlar elde etmek için mevcut tedavi yöntemlerine entegre edilebilecek yeni yaklaşımı ortaya koydu.

Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı homolog rekombinasyon eksikliği skorlarına sahip 401 hastadan alınan tümör örneklerinin metabolizmasını analiz etti. Skorlar, bir tümörün DNA'ya zarar veren ilaçlara tepkisini yansıtırken, düşük homolog rekombinasyon eksikliği skoruna sahip hastalar tedaviye yanıt vermiyor.

Araştırmacılar, öncelikle kanserle bağlantılı bir proteinin bozulumunu artırarak tümör hücrelerinin DNA onarımını engelleyen ve hastanın homolog rekombinasyon eksikliği skorlarını yükselten GDP-M adlı bir molekül tespit etti.

Araştırmaya göre bir fare üzerindeki uygulamada, molekül takviyeleri meme tümörlerini sisplatin gibi DNA'ya zarar verdiği doğrulanmış ilaçlara karşı daha dirençli hale getirdi ve tümöre karşı bağışıklığı artırdı.

Araştırmada ayrıca, GDP-M'nin laboratuvarda PARP inhibitörleri olarak adlandırılan meme kanseri tedavisine yönelik bir ajan sınıfını güçlendirme kabiliyeti bulunduğu ortaya konuldu.

Araştırmacılar bu yeni buluşun, GDP-M'yi DNA onarımını hedefleyen diğer tedavilerle birleştiren klinik bir stratejiye işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Bilim İnsanları, Tedaviye Dirençli Meme Kanserini Tedavi Etmek İçin Yeni Bir Strateji Geliştirdi - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:51:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli Bilim İnsanları, Tedaviye Dirençli Meme Kanserini Tedavi Etmek İçin Yeni Bir Strateji Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement