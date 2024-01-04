Çinli Bilim İnsanları, Tedaviye Dirençli Meme Kanserini Tedavi Etmek İçin Yeni Bir Strateji Geliştirdi

SHANGHAİ, 4 Ocak (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, tedaviye dirençli tümörleri daha tedavi edilebilir hale dönüştürerek, oldukça agresif bir meme kanseri türünü tedavi etmek için yeni bir strateji geliştirdi.

Science Translational Medicine dergisinde Perşembe günü yayımlanan araştırma, ölümcül üçlü negatif meme kanseri olan hastalarda daha iyi sonuçlar elde etmek için mevcut tedavi yöntemlerine entegre edilebilecek yeni yaklaşımı ortaya koydu.

Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı homolog rekombinasyon eksikliği skorlarına sahip 401 hastadan alınan tümör örneklerinin metabolizmasını analiz etti. Skorlar, bir tümörün DNA'ya zarar veren ilaçlara tepkisini yansıtırken, düşük homolog rekombinasyon eksikliği skoruna sahip hastalar tedaviye yanıt vermiyor.

Araştırmacılar, öncelikle kanserle bağlantılı bir proteinin bozulumunu artırarak tümör hücrelerinin DNA onarımını engelleyen ve hastanın homolog rekombinasyon eksikliği skorlarını yükselten GDP-M adlı bir molekül tespit etti.

Araştırmaya göre bir fare üzerindeki uygulamada, molekül takviyeleri meme tümörlerini sisplatin gibi DNA'ya zarar verdiği doğrulanmış ilaçlara karşı daha dirençli hale getirdi ve tümöre karşı bağışıklığı artırdı.

Araştırmada ayrıca, GDP-M'nin laboratuvarda PARP inhibitörleri olarak adlandırılan meme kanseri tedavisine yönelik bir ajan sınıfını güçlendirme kabiliyeti bulunduğu ortaya konuldu.

Araştırmacılar bu yeni buluşun, GDP-M'yi DNA onarımını hedefleyen diğer tedavilerle birleştiren klinik bir stratejiye işaret ettiğini belirtti.