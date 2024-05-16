Çinli yazar Liu Cixin'in '3 Cisim Problemi' adlı dizisi yeni sezonuyla geri dönüyor - Son Dakika
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Çinli yazar Liu Cixin'in '3 Cisim Problemi' adlı dizisi yeni sezonuyla geri dönüyor

Hugo ödüllü Çinli yazar Liu Cixin'in bilimkurgu üçlemesinden uyarlanan '3 Cisim Problemi' adlı Netflix dizisi, yeni bir sezonla geri dönüyor. Dizi, Netflix yayın platformunda büyük ilgi görmüş ve 46 milyondan fazla izlenmiştir. Yeni sezonun baş yapımcıları ise David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo olacak.

16.05.2024 11:56
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SHANGHAİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hugo ödüllü Çinli yazar Liu Cixin'in bilimkurgu üçlemesinden uyarlanan "3 Cisim Problemi" adlı Netflix dizisi yeni bir sezonla geri dönüyor. Telif hakkı sahibi 3 Cisim Evreni, Netflix tarafından daha önce yapılan duyurunun ardından yeni sezonun geleceğini Perşembe günü teyit etti.

ABD'li eğlence yayın platformu Netflix'e göre David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo yeni sezonun da baş yapımcıları olacak.

Liu'nun "3 Cisim Problemi" üçlemesinden uyarlanan dizi, Mart sonunda gösterime girmesinden bu yana Netflix yayın platformunda 46 milyondan fazla izlendi.

Netflix uyarlaması, Liu'nun romanlarına yönelik yeni bir küresel ilgiyi ateşlerken, dizinin orijinal hikayeden önemli ölçüde farklılaşması ise hararetli tartışmalara yol açtı.

Shanghai merkezli 3 Cisim Evreni Kültürel Gelişim Limited Şirketi, orijinal kitap basımı hariç olmak üzere "3 Cisim Problemi"nin telif haklarını yönetiyor.

Kaynak: Xinhua

David Benioff, Dizi, Hugo, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli yazar Liu Cixin'in '3 Cisim Problemi' adlı dizisi yeni sezonuyla geri dönüyor - Son Dakika

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