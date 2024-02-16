Çinliler Bahar Bayramı tatilinde seyahat etmeyi tercih ediyor - Son Dakika
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Çinliler Bahar Bayramı tatilinde seyahat etmeyi tercih ediyor

Çinliler Bahar Bayramı tatilinde seyahat etmeyi tercih ediyor

Bahar Bayramı tatili sırasında artık daha fazla Çinli, farklı kültürleri deneyimlemek ve yeni yıl atmosferini yaşamak için seyahate çıkmayı tercih ediyor.

16.02.2024 14:10  Güncelleme: 14:13
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BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Bahar Bayramı tatili sırasında artık daha fazla Çinli, farklı kültürleri deneyimlemek ve yeni yıl atmosferini yaşamak için seyahate çıkmayı tercih ediyor.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinliler Bahar Bayramı tatilinde seyahat etmeyi tercih ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinliler Bahar Bayramı tatilinde seyahat etmeyi tercih ediyor - Son Dakika
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