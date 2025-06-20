Cipin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde cipin çöp atmaya çıkan Selime Şinas'a (50) çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının ölümüne neden olan sürücü, teslim oldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir işletmede çalışan Selime Şinas'a, çöp atmak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ö.A. idaresindeki 54 ABA 157 plakalı cip çarptı. Kazanın ardından cipin sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Selime Şinas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şinas'ın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İlçede avukatlık yapan Ö.A., daha sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Diğer yandan kaza, caddede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; elinde poşetle yolun karşısına geçmeye çalışan Selime Şinas'a, Ö.A. idaresindeki cipin çarptığı, ardından durmadığı görüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.