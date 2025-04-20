Erzurum'da cirit oynarken at üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti.
Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı.
Maçın ikinci yarısında Uzunyayla Atlı Spor Kulübü oyuncusu 44 yaşındaki Adem Geyik, at üstünde fenalık geçirdi ve tutunamayıp yere düştü.
Hareketsiz kalan Geyik, köylülerin imkanıyla hastaneye götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Geyik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Geyik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Geyik'in şeker hastası olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Cirit Oyuncusu Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?