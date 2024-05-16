CNN, Biden yönetiminin Çin ürünlerine gümrük vergilerini artırmasını eleştirdi - Son Dakika
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CNN, Biden yönetiminin Çin ürünlerine gümrük vergilerini artırmasını eleştirdi

ABD'li medya kuruluşu CNN, Biden yönetiminin bir dizi Çin ürününe yönelik gümrük vergilerini artırmasını eleştirerek, gümrük vergilerinin ekonomik etkilerinin genellikle beklenen etkiyi yaratmadığını belirtti. Makalede, geçmişte benzer adımların ABD'de fiyat yükselmesine, iş kaybına ve tüketiciler için maliyet artışına yol açtığı vurgulandı. Ekonomistler, gümrük vergilerinin uzmanlaşmanın faydalarını engellediğini, mal ve hizmet akışını sekteye uğrattığını ve kaynakların yanlış tahsisine yol açtığını ifade etti.

16.05.2024 17:46
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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li medya kuruluşu CNN, Biden yönetiminin bir dizi Çin ürününe yönelik gümrük vergilerini artırmasını "kötü bir fikir" diye niteleyerek eleştirdi.

CNN, Salı günü yayımladığı "Biden'ın Çin ithalatına yönelik gümrük vergileri ABD'deki istihdam, ekonomi ve enflasyon açısından ne anlama geliyor?" başlıklı makaleye göre, tarih ve araştırmalar, gümrük vergilerinin ekonomik etkilerinin genellikle "ABD'nin ekonomisinde beklenen etkiyi yaratmadığını" gösteriyor.

Makalede, "Ekonomistler yeni açıklanan 18 milyar ABD doları tutarındaki gümrük vergilerinin gayrisafi yurtiçi hasıla, enflasyon ve para politikası üzerinde kısa vadede asgari düzeyde etki yaratmasını bekliyor. Fakat daha geniş ölçekten bakıldığında, büyük resim daha karmaşık olabilir" ifadeleri yer aldı.

CNN, bu duruma örnek olarak ABD eski başkanları George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump'ın benzer adımlarını sıraladı. 2002 yılında dönemin Başkanı Bush'un Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine gümrük vergisi getirmesinin, ABD'de çelik tüketen sektörlerde fiyatların yükselmesine ve çelik sektöründe ciddi iş kaybına yol açtığı hatırlatıldı.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'ne göre, bu olaydan 7 yıl sonra dönemin Başkanı Obama, Çin'den ithal edilen araç lastiklerine uygulanan gümrük vergilerini artırdığında, bu girişimin ABD'lilere maliyeti 1,1 milyar ABD doları oldu.

Makalede ABD Merkez Bankası ekonomistlerinden alıntı yapılarak, "Trump'ın 2018'de uygulamaya koyduğu gümrük vergileri imalat sanayi istihdamında hemen artış sağlamadığı gibi, aksine yüksek girdi maliyetleri ve karşı gümrük vergileri nedeniyle net istihdam kaybına ve tüketiciler için fiyatların yükselmesine neden oldu" ifadelerine yer verildi.

Oxford Economics bağımsız danışmanlık firmasının ABD'li baş ekonomisti Ryan Sweet, "Gümrük vergileri genellikle ekonomik olmaktan çok siyasi bir anlam ifade eder" dedi.

Sweet, "Çoğu ekonomist gümrük vergilerini kötü bir fikir olarak görüyor, çünkü gümrük vergileri bir ülkenin uzmanlaşmanın faydalarından yararlanmasını engelliyor, mal ve hizmet akışını sekteye uğratıyor ve kaynakların yanlış tahsisine yol açıyor" ifadesini kullandı.

Yetkili, "Gümrük vergisi uygulandığında tüketiciler ve üreticiler genellikle daha yüksek fiyatlar ödemek durumunda kalıyor" dedi.

Sweet, bunun nedeni olarak ise ithalatı yapılan malların ülkeye girdiğinde gümrük vergisine tabi tutulmasının ABD'li distribütörler, perakendeciler ve nihayetinde tüketiciler için maliyetleri artırmasını gösterdi.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu 2023 yılında yaptığı bir araştırmada, Trump döneminde getirilen gümrük vergilerinin "neredeyse tüm faturasının" ABD'li ithalatçılara kesildiğini belirtti.

Makaleye göre bundan daha da kötü olan ise bazı işletmelerin fiyatları daha da şişirerek ticaret savaşından istifade etmesi.

Makalede, "New York Merkez Bankası, 2018'deki gümrük vergilerinin, artan vergi yükü ve piyasa etkinliğindeki kayıplar nedeniyle ABD'li hane halkına yılda 419 dolara mal olduğunu tespit etti" denildi.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun Ocak 2024'te yayımlanan çalışma raporundan alıntı yapılan makalede, ithalat vergileri, karşı vergiler ve tarımsal sübvansiyonların ekonomideki net etkisinin "en iyi ihtimalle nötr" olacağı ve ABD'deki istihdam ve işletmeler açısından "orta düzeyde olumsuzluk yaratabileceği" belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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