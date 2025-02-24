Çocuklar Kızakla Eğlendi

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Kızakları aracının arkasına bağladı, çocuklarını doyasıya eğlendirdi

ÇORUM - Çorum'da bir esnaf aracının arkasına bağladığı kızaklarla çocuklarını çekerek kaydırdı. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan bir esnaf çocuklarına kayak pistini aratmayacak bir girişimde bulundu. İlçeye bağlı Yalak yaylasında aracının arkasına kızakları bağlayan baba, çocuklarına eğlence dolu anlar yaşattı.

O anları araç içerisinden kayda alan bir vatandaş ise, "İlc¸emizin sevilen esnaflarından Mehmet Ali kardes¸imiz arabasının arkasına bagˆladıgˆı bir kızakla c¸ocuklarını c¸ekiyor. Gerc¸ekten c¸ok gu"zel bir go"ru"ntu", yıllardır savundugˆumuz bir s¸ey var, ilc¸emiz kayak merkezi olabilecek potansiyele sahip bir yer. Fakat bu durum hiçbir zaman degˆerlendirilmedi. Kayak merkezi denildiğinde de her zaman durum bu"yu"k du"s¸u"nülüyor, Uludagˆ ile kıyaslanıyor. Yapılan şu basit bir düzenek bile çocukları mutlu edebiliyor. Bizim aslında anlatmak istedigˆimiz durum budur" ifadelerine yer verdi.