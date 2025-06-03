Çocuklara Süt Eğitimi - Son Dakika
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Çocuklara Süt Eğitimi

Çocuklara Süt Eğitimi
03.06.2025 13:20
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Devlet korumasındaki çocuklara süt ürünlerinin yapımı uygulamalı gösterildi, eğitim verildi.

Erzurum'da "Ailemiz Üretiyor, Soframız Bereketleniyor" sloganıyla devlet koruması altındaki çocuklara, süt ürünlerinin yapım aşaması uygulamalı olarak gösterildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle "Dünya Süt Günü" ve "2025 Aile Yılı" kapsamında program düzenlendi.

Devlet koruması altındaki çocuklar, bu doğrultuda üniversiteye ait çiftlikleri ve süt üretim tesislerini gezdi.

Çiftlikte süt sağımını gören çocuklar, buradaki hayvanları besledi. Daha sonra önlüklerini giyen çocuklar, sütün işlendiği üretim alanlarını inceledi.

Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan kadınlar da çocuklara hem geleneksel yoğurdun nasıl yapıldığını anlattı hem de yoğurt yaptırdı.

Çocuklara, etkinlik boyunca çeşitli süt ürünleri de ikram edildi.

Aile ve Soysal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, çocukların süt, peynir, yoğurt gibi ürünlerin yapım aşamalarına şahit olduklarını belirterek, "Bu üretimlerin aileye, ekonomiye, ülkeye katkısının ne olduğu noktasında çocuklarımızın ve ailelerimizin bilinçlenmesi önemli. Çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger de sütün en temel besin kaynağı ve çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, sağlıklı nesillerin yetişmesi için süt ve süt ürünlerinin öneminin vurgulanması gerektiğini anlattı.

Çocukların bilinçlenmesi açısından bu tür programların önemli olduğunu dile getiren Kenger, "Burada çocuklarımıza sütün bütün safahatlarını anlatıyoruz. İneklerimizi, sağımları, süt işleme tesislerinde peynirin ve yoğurdun nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Burada çocuklar sütün hangi şartlarla, hangi emeklerle üretildiğini görüyor." dedi.

Kaynak: AA

Etkinlik, erzurum, Eğitim, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

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