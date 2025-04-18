Çocuklardan Fidan Dikimi Etkinliği

Yalova'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi kreşinde öğrenim gören öğrenim çocuklar, "Senin de Bir Ağacın Olsun" temalı fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğundaki Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda düzenlenen etkinlikle öğrencilere doğaya katkı sağlamak, çevre bilincini aşılamak, sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, çocukları çevre koruma konusunda bilinçlendirmek doğanın ve yeşilin önemine dair farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlik sonrası Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda bulanan Kuş Gözlem Alanı ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde çocuklar gezdirilerek alan hakkında bilgiler verildi.