Çocukluk Çağı Kanserleri Günü Etkinliği

Hanönü'de, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında stant açıldı.
Hanönü Atatürk Meydanı'nda, Hanönü Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından açılan stantla çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekildi.
Toplum Sağlığı Doktoru Berivan Deniz Güler ve Ebe Döndü Şimşek tarafından açılan stantta bilgilendirme yapıldı.
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