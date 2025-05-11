(BALIKESİR) - Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çağlar'ın sunumuyla Çölyak Hastalığı Bilgilendirme Konferansı düzenlendi.

Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezi, önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çağlar'ın sunumuyla düzenlenen Çölyak Hastalığı Bilgilendirme Konferansı, çölyak hastalığı ve glüten hassasiyetine ilişkin önemli bilgiler sundu.

Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya'nın öncülüğünde yapılan konferansa, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve vatandaşlar katılım sağladı.

Prof. Dr. Çağlar, çölyak hastalığı, glüten intoleransı ve yaşamı kolaylaştıracak doğru beslenme yöntemleri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi; etkinlikte çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturuldu.