Çoruh Nehri'nde Su Samuru Görüntülendi

Su Samuru Çoruh'ta avlanırken böyle görüntülendi

Su Samurlarını görüntülemek için 10 kilometre boyunca nehri gözlemledi

Avladığı balığı yiyen su samuru böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un İspir İlçesinde Çoruh nehrinde avlanan su samuru kameralara yansıdı.

Profesyonel dağcı 'Dağları oğlu' olarak bilinen Bülent Erkan, İspir'de Çoruh nehrinde üç gündür su samurlarını takip ettiğini belirterek, "Çok sağlıklı su samurlarını görünce görüntülemek istedim. 10 kilometre boyunca su samurlarını takip ettim. Sonunda nehir içerisinde Su samurunu balık avlarken görüntülemeyi başardım. Muhteşem bir doğa ve doğal güzelliği herkesin görmesini isterim" diye konuştu.

Su samurunun buzların arasında balık avlama görüntüleri ve balık ziyafeti kameralar tarafından an ve an görüntülendi. Belgeselleri aratmayan görüntüleri çeken profesyonel dağcı Bülent Erkan, bölgedeki doğal güzelliğin hayran bıraktığını söyledi.