Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.E.K. idaresindeki 19 BN 242 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Alaca kara yolu Sanayi Kavşağı'nda F.G. idaresindeki 19 ADV 513 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.K. yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü F.G, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum Alaca'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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