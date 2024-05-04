Çorum Alaca\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cerem K. (19) idaresindeki 19 ACF 499 plakalı otomobil, Dutluca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Sema Nur Tosun (23) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.