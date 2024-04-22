Çorum Alaca'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Çorum Alaca\'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Denizhan Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde park halinde bulunan B.V'ye ait 19 LE 754 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, küçük çaplı patlamaların meydana gelmesine rağmen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

22.04.2024 16:13
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Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Denizhan Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde B.V'ye ait park halindeki 19 LE 754 plakalı otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine aracın bulunduğu bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince cadde ulaşıma kapatılırken, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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