Çorum Bayat'ta evde çıkan yangında anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı

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Çorum'un Bayat ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Yatukcu Mahallesi Semerciler Sokak'ta Mehmet C'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine eve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne Mihrican C. (39) ile oğlu U.C. (13), sağlık ekiplerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda yanıklar tespit edilen U.C, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.