Çorum Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni

Çorum Belediyesinin geleneksel sünnet şöleni kapsamında çocuklar, konvoy halinde kent merkezinde tur attı.
Saat Kulesi önünde halk otobüsleriyle konvoya katılan çocuklar ve aileleri, Hıdırlık Camisi'ndeki sahabe kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konvoya kendi kullandığı klasik makam aracıyla katıldı.
Konvoyun ardından Tarihi Kent Meydanı'nda sünnet şöleni etkinlikleri gerçekleştirildi.
Palyaço, illüzyon, balon ve birbirinden güzel eğlenceli gösterilerin yer aldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.
Sünnet şöleni, Türk halk müziği konseri ile sona erdi.
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