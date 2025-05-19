Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi Açıldı

Çorum il merkezinde, çocuklar ve gençler için çeşitli alanlar sunan 100. Yıl Millet Bahçesi, düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Park, bisiklet parkuru, kaykay pisti ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor.

19.05.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir millet bahçesi daha kapılarını açtı

ÇORUM - Çorum'da yapımı tamamlanan 100. Yıl Millet Bahçesi, düzenlenen programla hizmete açıldı.

Çorum il merkezinde inşaat çalışmaları tamamlanan Çorum Belediyesi 100. Yıl Millet Parkı'nın açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Her yaş grubuna hitap eden alanların yer aldığı millet bahçesindeki özellikle çocuklar için oluşturulan bisiklet parkuru, kaykay pisti, basketbol sahası ve çeşitli oyun alanları büyük ilgi gördü. Açılışa özel olarak düzenlenen etkinlikte sahne alan palyaçolar, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Açılışa katılan aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken, parkta oluşturulan sosyal alanlar büyük bir ilgi gördü. Açılış törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Aşgın, parkın özellikle gençler ve çocuklar için önemli bir sosyal yaşam alanı olacağını vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Bu güzel parkımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Parktaki eksikliklerin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Aşgın, "Burada birbirinden güzel ve farklı etkinliklerin büyük bir kısmı tamamlandı. Şu an içinde bulunduğumuz alan, iki adet tenis kortunu barındırıyor. Hemen yan tarafımızda ise, yıllardır çocuklarımızın hayalini kurduğu kaykay pisti yer alıyor. Arka kısımda bisiklet parkuru bulunuyor ve bunların yanı sıra daha birçok alanla burası, sporla dolu dolu yaşayan bir park haline geliyor. Parkın arka bölümünde kapalı bir alanımız daha var. Burası da yakın zamanda kitap kafe tarzında bir mekan olarak hizmet verecek. Biz tüm çalışmalarımızı, başta çocuklarımız olmak üzere hemşehrilerimizin yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek amacıyla yürütüyoruz. Şimdiden bu güzel parkımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Firmadan kaynaklı bazı küçük eksikliklerimiz var, ancak bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Sağ olsun Belediye Başkanımız o dönemde biz gençlerin sesini duydu"

Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür eden Eren Düzgün ise, "28 yaşındayım ve 20 yıldır paten sürüyorum. Tutkuyla başladığım bu sporu 20 yıldır aralıksız sürdürüyorum. Aynı zamanda Çorum'un kaykay ve paten il temsilcisiyim. Yıllar önce bu sporu daha sağlıklı ve güvenli alanlarda yapabilmek adına bir talepte bulunmuştuk. Sağ olsun Belediye Başkanımız o dönemde biz gençlerin sesini duydu ve 'bu parkı sizlere yapacağım. Gençlerin taleplerini arka planda bırakmayacağım' dedi. Sağolsun başkanım sözünü tuttu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Nihayet parkımıza kavuştuk. Eskiden bu sporu sokaklarda, trafikte yapardık ve bu bizim için oldukça tehlikeliydi. Şimdi ise rampaları olan bir parkımız, oturma alanlarımız ve sporla ilgili daha birçok imkanımız mevcut. Bu nedenle bu parkın bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu alan, ekstrem sporlar açısından da güzel bir başlangıç oldu. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda çok daha güzel etkinliklerde, yarışmalarda ve projelerde hep birlikte buluşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu
İBB soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş’in kardeşi gözaltına alındı İBB soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi gözaltına alındı
Futbolu bırakıyor mu Mertens’ten emeklilik açıklaması Futbolu bırakıyor mu? Mertens'ten emeklilik açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze harekatına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Nijerya’da çiftçilere saldırı: 15 ölü Nijerya'da çiftçilere saldırı: 15 ölü
Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

21:21
Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kameralarda
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ mesajı
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" mesajı
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
09:08
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:39
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
08:28
Okan Buruk’u istifaya davet ettiler İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
08:26
Türk tekstil devi resmen iflas etti Dosyası 3 yılda kapatıldı
Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı
08:14
Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı “Türkiye Yüzyılı“ vurgusu dikkat çekti
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı! "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dikkat çekti
08:08
Çorum’da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda
Çorum'da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 22:27:57. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.