Çorum'da 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanması davası devam ediyor

Güncel

Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanmasıyla ilgili akrabası olan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, E.Ş.A'nın arazide başından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanıklar baba Ertuğrul A'nın amcası Sadık Topal (52), kızı Berivan Topal (21), tutuksuz sanık Mehmet Topal (23) ile olay sonrası soyadlarını değiştiren E.Ş.A'nın babası Ertuğrul A. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, E.Ş.A'nın olaydan sonraki tedavi sürecine ilişkin evraklarla mevcut sağlık durumunu içeren Çorum Adli Tıp Kurumu raporunun yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden rapor alınmasını istedi.

Sanıklardan Sadık Topal, duruşmadaki savunmasında, işlemediği bir suçtan ötürü 18 aydır tutuklu bulunduğunu, kendilerine iftira atıldığını iddia ederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Berivan Topal ise uzun süredir tutuklu olmasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu, kendilerine iftira atanlara haklarını helal etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Mehmet Topal da beraat talebinde bulundu.

Avukatları ise sanıkların tutukluluk süresinin uzaması nedeniyle adli kontrol tedbirleri kapsamında tutuksuz yargılanmasını talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, E.Ş.A'da olay nedeniyle oluşan yaralanma ile ilgili kesin raporun alınması için Ankara Adli Tıp Kurumuna müzekkere yazılmasına, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bayat ilçesine bağlı Çamlıgüney köyünde yaşayan E.Ş.A, 7 Temmuz 2022'de arazide başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanedeki tedavisinin 68'inci gününde ifadesi alınan E.Ş.A, babasının amcası, babasının amcasının kızı ve oğlu tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmiş, bunun üzerine gözaltına alınan baba ve kızı tutuklanmış, oğlu hakkında ise askerde olması nedeniyle adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Sanıklar hakkında, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.