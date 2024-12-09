Çorum'da 27 Suçlu Yakalandı

Çorum'da bir haftada hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.
2-9 Aralık'ta yürütülen çalışma kapsamında 3'ü dolandırıcılık, 2'si cinsel suçlardan toplam 27 şüpheli yakalandı.
Öte yandan haklarında kayıp ihbarı yapılan 4 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.
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