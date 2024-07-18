Çorum'da akrep sokması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Mevkisinde yaşayan A.K. (77), evinin bahçesinde çalıştığı sırada akrep sokması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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