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Çorum'da avlanırken silahı yanlışlıkla ateş alan kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da avlanırken silahı yanlışlıkla ateş alan kişi yaralandı

Çorum'un Büyük Divan köyü yakınlarında avlanan Orhan C., silahını yanlışlıkla ateşleyerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Orhan C. hakkında jandarma soruşturma başlattı.

Çorum\'da avlanırken silahı yanlışlıkla ateş alan kişi yaralandı
18.12.2023 - 09:39,
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Çorum'da avlandığı sırada silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Orhan C. (47), Büyük Divan köyü yakınlarında arkadaşlarıyla avlandığı sırada yanlışlıkla silahını ateşledi.

Saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Orhan C, arkadaşları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Çorum, Son Dakika

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