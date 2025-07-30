Çorum'da Ayı Kovanları Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Çorum'da Ayı Kovanları Tehdit Ediyor

Çorum\'da Ayı Kovanları Tehdit Ediyor
30.07.2025 15:36
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Dodurga ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayı, fotokapanla tespit edildi. Üreticiler önlem alıyor.

Çorum'un Dodurga ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayı, üreticilerin kurduğu fotokapana yakalandı.

Alpagut köyündeki Karaburun Yaylası'nda bal üreten arıcılar, yaklaşık 2 yıldır ayıların kovanlara zarar vermesini önlemek amacıyla nöbet tutmaya başladı.

Bölgede bal üreten Yunus Tuncel, saldırıların sıklaşması üzerine kovanların olduğu bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Bir süre önce kovanların yine dağıtıldığını gören Tuncel, fotokapan görüntülerini izlediğinde, bir ayının kovanlara zarar verdiğini gördü.

Tuncel, AA muhabirine, Karaburun Yaylası'ndaki 15 üreticinin ayı saldırıları nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi.

Üreticiler olarak ayı saldırılarına karşı tedbir almaya çalıştıklarını belirten Tuncel, "Ayılar arılara, kovanlara çok zarar veriyor. Buna bir önlem alınması lazım. Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz ama ayılar tel örgü, tahta dinlemiyor, evlerin içine bile giriyor." dedi.

Kısa süre önce kovanların bulunduğu bölgeye fotokapan kurduğunu anlatan Tuncel, "Gelen hayvan ayı mı yoksa bal porsuğumu, anlamak için fotokapan kurdum. Ayının geldiğini doğruladık ama bu bizim için daha kötü. Artık insanlar bahçelerine gitmeye korkuyor. 15 arıcı var, gece gündüz nöbet tutuyorlar." diye konuştu.

Ayıların neden olduğu zararın her geçen gün arttığını dile getiren Tuncel, "Saldırıların bize toplam zararı 500 bin lirayı geçti. Ayı 2 yıldır kovanlarımızı dağıtıyor, hayvanlarımıza zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Yaylada 2009'dan bu yana arıcılık yapan Bilal Soruk ise saldırılar nedeniyle mağdur olduklarına işaret ederek, "İki günde bir kovanlarımıza zarar veriyor. Yetkililerden ayı ile ilgili önlem almalarını bekliyoruz. Biz yapacak bir şey bulamadık, yetkililerin tedbir almasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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