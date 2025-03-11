Çorum'da Bahar Havası: Sıcaklık 19 Derece

Çorum bahar havasına girdi, sıcaklık 19 dereceye yükseldi

ÇORUM - Çorum'da hava sıcaklığının 19 dereceye yükselmesini fırsat bulan vatandaşlar dışarı çıkarak güneşin tadını çıkardı.

Çorum'da hava sıcaklıkları 19 dereceye kadar yükseldi. Yükselen sıcaklıkla birlikte vatandaşlar yaz aylarını aratmayan güneşin tadını parklarda yürüyüş yaparak, top oynayarak, gezerek çıkarttı. Vatandaşlara Mart ayında dolaplarındaki yazlık kıyafetleri çıkartan sıcaklık, Çorum'da yazı aratmadı.

"Mevsime göre çok sıcak"

Hava sıcaklığının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Talha Yiğit, "Dershanede öğrenim görüyoruz. Öğlen arasına çıktık, şu an burada top oynuyoruz. Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz, hava çok güzel, mevsime göre çok sıcak" dedi.

"Hava sıcak, çok eğlenceli geçiyor"

Arkadaşlarıyla sıcak havanın tadını çıkaran 18 taşındaki Zeynep Sena, "Bugün havanın sıcak olduğunu görünce arkadaşlarımla beraber mola vermek istedik. Dışarı çıkıp futbol oynadık. Günü böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Hava gerçekten çok sıcak ve çok eğlenceli geçiyor. Hava sıcak olduğu zaman sürekli bu gibi aktiviteler yapıyoruz" diye konuştu.