Çorum'da park halindeyken yanan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.
İmdat Ç'ye ait üç tekerlekli elektrikli motosiklet Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde park halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
İmdat Ç, aracının kundaklandığını iddia etti.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Elektrikli Motosiklet Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?