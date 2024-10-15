Çorum'da Eşini Öldüren Ergin'e Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Eşini Öldüren Ergin'e Ağırlaştırılmış Müebbet

Geniş Video İzle

Boşandığı eşi Zehra Gümüş'ü 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Arif Ergin, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

15.10.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇORUM'da boşandığı Zehra Gümüş'ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Arif Ergin (48) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 28 Eylül'de Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Arif Ergin, cadde ortasında tartıştığı 2 ay önce boşandığı Zehra Gümüş'ü, yanında taşıdığı bıçakla 16 yerinden yaraladı. Caddedeki bir mağazaya sığınan Gümüş, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olaydan sonra bir parka gidip, oturan ve burada suç aleti ile yakalanan Arif Ergin, tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Arif Ergin hakkında 'boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra tarafların yakınları, taraf avukatlar katıldı. Arif Ergin, daha önceki savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Eşimin sağlık problemleri var denildiği için ailesiyle de görüşme yaptıktan sonra anlaşmalı boşanma yoluna gittik ve boşandık. Zehra Gümüş hastanede hasta bakıcı olarak görev yapıyordu. Eve uzun süre gelmediği günler de olurdu. Hasta baktığını söylüyordu. Tabii kulağıma eşimle ilgili dedikodular da gelmekteydi. Ama ben tüm bunlara ihtimal dahi vermemiştim. Olayın olduğu gün bir şahısla bir otomobile bindi. Ben de peşlerinden takip ettim. Otomobilin arkasında 'Biz bitti demeden bitmez' yazıyordu. Eşimin sosyal medyasında da aynı yazı vardı. O yazıyı görünce düşüncelerimde eşimin başkasıyla ilişkisi olduğunun doğru olduğunu anladım. Ben hiçbir zaman yuvamın dağılmasını istemedim, 25 yıl çalıştım çabaladım evime ve çocuklarıma bakmaya çalıştım. Ev halkının hepsi eşimin başkasıyla ilişkisi olduğunu biliyorlardı. Böyle bir suç işlediğim içinde pişmanım" dedi.

Karanını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Arif Ergin'i ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

Çorum\'da Eşini Öldüren Ergin\'e Ağırlaştırılmış Müebbet
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kadın, Gümüş, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Eşini Öldüren Ergin'e Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Özgür Özel’den AK Parti’nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
14:01 İstanbul’da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
22:01 Eskişehir’de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi Eskişehir'de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 15:29:23. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Eşini Öldüren Ergin'e Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.