Çorum\'da Genç Metruk Evden Kurtarıldı

Çorum'da bir genç, düşerek yaralandığı metruk evden itfaiye merdiveniyle çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre B.Y. (16), U.A. (16) ve M.K. (16), içki içmek için Yavruturna Sokak'taki 3 katlı metruk binanın üçüncü katına çıktı.

Burada arkadaşlarıyla şakalaşmaya başlayan B.Y, yere düşerek yaralandı.

B.Y'nin hareket etmediğini gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği genç, binadan aşağıya itfaiye merdivenine sabitlenen sedye ile indirildi.

Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

U.A. ve M.K. ise ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.