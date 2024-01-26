 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

Çorum'da Ahmet Y. (75) idaresindeki otomobil ile Yüksel Ş'nin kullandığı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Ahmet Y. ve araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum\'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı
26.01.2024 - 17:07,
Abone Ol

Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Ahmet Y. (75) idaresindeki 19 ABK 654 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi ile Öğretmen Lisesi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Yüksel Ş'nin kullandığı 42 DIZ 41 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ahmet Y. ile araçta bulunan aynı aileden Halise Y. (81), Züleyha Y. (50), İrem Y. (17) ve Muhammet F.Y. (13) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çorum, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
15:57 Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement