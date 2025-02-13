Çorum'da Hava Koşulları Nedeniyle Eğitim Ara Verildi - Son Dakika
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Çorum'da Hava Koşulları Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'deki bazı köylerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

13.02.2025 22:46
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Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz genelinde yaşanan kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda 'taşımalı eğitim' gören öğrencilerimiz için Aşdağul Beldesi ve İncesu köyü haricinde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

Kaynak: AA

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