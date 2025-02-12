Çorum'da Kar Yağışı Başladı

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Çorum'da kar yağışı etkili olmaya başladı

ÇORUM - Çorum'da yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı il merkezinde de yağmaya başladı. Sokağa çıkan vatandaşlar ise lapa lapa yağan karın tadını çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava tahmininde bulunduğu Çorum'da akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar ise soluğu sokaklarda aldı. Vatandaşlar kar yağışını video ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Yağışın gece boyu kentte etkili olması bekleniyor.

"Çok güzel kar yağıyor çorumda"

Kar yağdığı için mutlu olduğunu söyleyen Münevver Kör isimli vatandaş, "İş yerinden çıktım, kar yağdığını gördüm. Hem işlerimi halletmek için hem de bu güzel havanın tadını çıkarmak istedim. Çorum'da çok güzel kar yağıyor" dedi.