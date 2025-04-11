Çorum'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Çorum'da Kar Yağışı Etkili

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Çorum'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar sıcak havadan kaçışın tadını çıkarıyor.

11.04.2025 18:20
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Çorum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

ÇORUM - Çorum'da il merkezi başta olmak üzere kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Çorum'da soğuk hava dalgasının ile birlikte kar yağışı etlili oldu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı il merkezi ve birçok ilçeyi etkisi altına aldı. Soğuk havanın etkili olmasına rağmen kar yağışının tadını sokaklara çıkan vatandaşlar çıkardı. Kar yağışı ile birlikte kentin tarihi yapıları da ayrı bir güzelliğe büründü.

"Umarım daha çok kar yağar"

Üniversite öğrencisi İbrahim Fırat, "Üç senedir Çorum'da Mekatronik mühendisliği okuyorum. Aslen Ankaralıyım, Beypazarı'nda yaşıyorum. Beypazarı, Çorum'a göre genellikle daha sıcak; Çorum ise biraz soğuk. Normalde nisan ayında buralarda kar yağdığını görmezdik, hava günlük güneşlik olurdu. Ancak bu sene garip bir şekilde kar yağmaya başladı. Yine de eğlenceli ve güzel vakitler geçiriyoruz. Beypazarı'nda bu aylarda hava genellikle yağmurlu olurken, Çorum'da kar yağıyor ve bu duruma henüz alışamadık. Son bir haftadır, havaların soğuk olması ve aralıklarla kar yağması eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışı eğitimi aksatsa da arkadaşlarımızla dışarı çıktığımızda kartopu oynayarak eğlenebiliyoruz. Karın ve yağmurun yağmasıyla tarlalar ve ağaçlar sulanıyor. Umarım daha çok kar yağar. Buradan yolculuk yapacak olan abilerime ve ablalarıma da dikkatli araba kullanmalarını, yolculukta temkinli olmalarını tavsiye ederim" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

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